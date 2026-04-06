В Чныррахе прошел фестиваль «Народная рыбалка на Амуре»

Около тысячи гостей и почти 200 рыбаков вышли на лед в Чныррахе

В поселке Чныррах Николаевского района состоялся 12-й этап фестиваля «Народная рыбалка на Амуре». В мероприятии приняли участие почти 200 рыболовов, а поддержать их пришли около тысячи гостей, сообщает transsibinfo.com .

Фестиваль прошел на берегу Амура и собрал как опытных рыбаков, так и новичков, а также семьи с детьми. Организаторы подчеркнули, что главной целью стало не только соревнование, но и возможность провести время вместе и создать атмосферу праздника.

На лед вышли почти 200 участников. Перед началом они прошли традиционный обряд «посвящения в рыбаки», после чего приступили к ловле.

Для гостей подготовили развлекательную программу и угощения. Возле местного клуба бесплатно раздавали жареную корюшку, горячий чай и кашу из полевой кухни. Фестиваль стал одним из самых массовых этапов за последние годы и превратился в народное гулянье.

