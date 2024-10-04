В честь Дня Московской области в округах региона пройдут праздничные мероприятия

6 октября будет отмечаться День Московской области. Муниципалитеты подготовили обширную праздничную программу, посвященную этому событию, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

День рождения Московской области не случайно отмечается в октябре. Свою историю регион ведет с октября 1781 года, когда императрица Екатерина II подписала указ, которым учредила обновленную Московскую губернию. А 1 октября 1929 года постановлением ВЦИК Московская губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московской. Начиная с 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.

По случаю праздника в городских округах Подмосковья пройдут развлекательные и познавательные программы для жителей и гостей региона.

Так, в Балашихе в сквере Семьи, любви и верности пройдет фольклорный праздник «Осенины». В ДК «Кучино» концертную программу «Песни на все времена» покажет кавер-группа «Сухофрукты», а в библиотечном центре «Южный» состоится литературно-музыкальный вечер «С милым краем дышу заодно», посвященный Дню Московской области.

В г. о. Шаховская откроют выставочный проект, посвященный Дню Московской области и 95-летию со дня образования Шаховского района. В фойе районного историко-краеведческого музея будут выставлены предметы из фондов Шаховского музея. Также для жителей пройдет беседа, посвященная празднику, «Мое Подмосковье» и исторический час о битве за Москву «На огненных московских рубежах».

Жителей г. о. Домодедово приглашают в городскую библиотеку № 5, мкр. Белые Столбы, на книжный час и презентацию книжной выставки «Милый сердцу край — Подмосковье». В городской библиотеке № 1, мкр. Северный, состоится медиа-экскурс по усадьбам родного края «Подмосковные вечера».

В Лотошино пройдет концертная программа местных творческих коллективов «Люблю тебя, родное Подмосковье!»

Жителей и гостей Истры ждет фестиваль народного творчества «Осень в Подмосковье», а также выставки, квизы, интеллектуальные конкурсы и тематические беседы, посвященные празднику, которые пройдут в библиотеках и домах культуры муниципалитета.

Большая праздничная программа подготовлена в г. о. Люберцы. Там состоятся показ документального фильма «История города Люберцы», познавательная программа «Родное Подмосковье», литературно музыкальный вечер «Люблю тебя, мое Подмосковье», интерактивно-познавательная программа «Подмосковье мое». В Красковском культурном центре посетителей ждет музыкальная гостиная «Дачное Подмосковье в звуках» и многие другие мероприятия.

Библиотеки Орехово-Зуевского г. о. подготовили для больших и маленьких читателей познавательные уроки, краеведческий час, беседы об истории, культуре и природе Подмосковья.

В Бронницах состоится экскурсия по музею истории города, приуроченная ко Дню Московской области.

Наро-Фоминский г. о. приглашает на открытый фестиваль детских танцевальных коллективов «Танцевальные истории», посвященный Дню Московской области. Также жителей округа ждет презентация краеведческой выставки «Страна моя — Московия» и экскурсионная программа для детей «Природа Подмосковья».

Эти и многие другие программы ждут жителей и гостей Московской области в выходные, 5 и 6 октября. Подробная информация в соцсетях и на информационных ресурсах администраций городских округов.

Мероприятия организованы администрациями городских округов Московской области при информационной поддержке министерства культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.