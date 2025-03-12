В Черноголовке прошел весенний концерт классической музыки

В Черноголовской библиотеке прошел концерт камерной музыки «Вечная весна». Музыканты коллектива «Трио-F» подарили гостям прекрасный весенний вечер, исполнив мелодии, которые во все времена остаются бальзамом для сердца и души. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В уютном зале библиотеки звучали чарующие звуки флейты, завораживающий тембр фагота и мелодии фортепиано, унося слушателей в прекрасный мир бессмертной классики.

Музыканты исполнили сонату ля минор для флейты, фагота и ф-но и концерт ми минор для фагота с оркестром Антонио Вивальди, мелодию из оперы «Орфей» Кристофа Глюка, серенаду Франца Шуберта, «Обливион» Астора Пьяццоллы, «Вариации на тему Россини» Фридриха Шопена, а также рождественские пьесы: бразильская народная мелодия «Пойте господу богу!», «Тихая ночь» Франца Грубера, «Добрый вечер» Иоганнеса Брамса и «Я у яслей твоих стою» Иогана Себастьяна Баха.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.