В Чехове прошли съемки российско-китайского документального фильма

Главными героями стали молодые ученые Цзян Сюньлу из Китая и Наталья Грибанова из России. Они исследуют место русской литературы в Китае и китайской литературы в России, посещая знаковые места, связанные с литературным наследием. Одно из таких мест — музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», где и прошли съемки эпизода об Антоне Чехове, писателе с мировым именем.

«Мы снимаем картину о литературном обмене между Россией и Китаем. В Китае, как известно, с удовольствием читают русскую литературу, уже более ста лет», — рассказал герой фильма, преподаватель русской литературы в Китайском нефтяном университете Циндао Цзян Сюньлу.

Документальный фильм снимают в рамках Перекрестных годов культуры России и Китая, которые проходят в странах в 2024 и 2025 годах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.