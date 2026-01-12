сегодня в 17:13

В Чехове прошел рождественский спектакль «Морозко» с участием детских коллективов

Музыкальный спектакль «Морозко» состоялся 11 января во Дворце культуры «Дружба» в Чехове. В постановке участвовали самодеятельная театральная студия «Апостол» и детские творческие коллективы округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самодеятельная театральная студия «Апостол», действующая при Иоанно-Предтеченском храме под руководством протоиерея Георгия Захарова, подготовила музыкальный спектакль «Морозко». К постановке присоединились детские творческие коллективы учреждений культуры Чеховского округа.

Зрителями спектакля стали воспитанники воскресных школ Чеховского благочиния, а также дети военнослужащих — участников специальной военной операции. Перед началом представления юных актеров и гостей приветствовал благочинный Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумен Сергий (Куксов).

В этом году режиссер Вита Гуменяк объединила сюжет русской народной сказки «Морозко» с библейской историей о рождении Христа. Такое сочетание позволило зрителям по-новому взглянуть на знакомых персонажей и глубже прочувствовать рождественское чудо.

В завершение мероприятия все гости получили сладкие подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.