В Чехове прошел фестиваль социальных театров
Фото - © Администрация Чехов г.о.
На театральных площадках музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» состоялся показ спектаклей подростковых театральных коллективов в рамках фестиваля социальных театров, сообщили в пресс-службе округа.
В своих постановках ребята подняли важные темы, близкие каждому подростку — что волнует современное подрастающее поколение, чего оно боится, чему радуется.
Театральная студия «Дети райка» выступила с постановкой по антиутопии Александры Зайцевой, а студия Jam session показала спектакль «Давай бояться вместе», сценарий к которому написали сами ребята
По окончании спектаклей ребята обсудили свои постановки с экспертами Московского городского педагогического университета и со зрителями.
В рамках фестиваля спектакли на социально значимые темы показали уже более 1,3 тысячи подростков из шести регионов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.