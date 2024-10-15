В Чехове прошел фестиваль социальных театров

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На театральных площадках музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» состоялся показ спектаклей подростковых театральных коллективов в рамках фестиваля социальных театров, сообщили в пресс-службе округа.

В своих постановках ребята подняли важные темы, близкие каждому подростку — что волнует современное подрастающее поколение, чего оно боится, чему радуется.

Театральная студия «Дети райка» выступила с постановкой по антиутопии Александры Зайцевой, а студия Jam session показала спектакль «Давай бояться вместе», сценарий к которому написали сами ребята

По окончании спектаклей ребята обсудили свои постановки с экспертами Московского городского педагогического университета и со зрителями.

В рамках фестиваля спектакли на социально значимые темы показали уже более 1,3 тысячи подростков из шести регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.