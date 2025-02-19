В Чехове пройдет программа мероприятий, приуроченных ко Дню Защитника Отечества

С 20 по 23 февраля жители и гости м. о. Чехов смогут принять участие в мемориальных, культурных и спортивных мероприятиях, посвященных памяти защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ко Дню защитника Отечества в муниципальном округе Чехов запланированы тематические программы и концерты в Домах культуры и библиотеках, а также турниры и соревнования на спортивных площадках.

21 февраля для детей состоится общегородской «Урок мужества».

23 февраля глава округа Михаил Собакин вместе со своими заместителями и руководителями профильных управлений посетит места захоронения бойцов, которые погибли при выполнении боевых задач во время специальной военной операции.

Траурная панихида начнется в 10:00 на городском кладбище, а в 12:00 — на кладбище в селе Молоди. В 11:00 состоится торжественное возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь», а в 12:00 — к памятнику «Пограничникам всех поколений» и мемориалу воинам-десантникам.

В городском парке в 10:00 стартует ежегодная военно-спортивная игра «Путь воина». В 13:30 на главном катке состоится хоккейный матч между командами администрации округа и детьми.

В 15:00 на Советской площади пройдет большой праздничный концерт, а в 18:00 в Городском театре состоится спектакль «Не покидай меня».

Завершится праздник большим файер-шоу на катке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.