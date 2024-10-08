В Чехове пройдет фестиваль подростковых театральных студий «Подростки России»

Мероприятие является частью региональных практико-образовательных фестивалей, которые организует Федеральный подростковый центр в Подмосковье. В рамках фестиваля «Подростки России» юные актеры представят зрителям театральные постановки, затрагивающие социально значимые темы.

Уже более 1 300 подростков в 6 регионах России приняли участие в этих театральных мероприятиях.

Артисты театра фокусируются на остросоциальных вопросах, вовлекая зрителей в процесс игры, что позволяет поделиться эмоционально сложными историями и найти пути для их преодоления. Такое направление театра особенно популярно среди молодежи, так как предоставляет возможность обсуждать деликатные темы в увлекательной и доступной форме.

На сцене музея-заповедника «Мелихово» выступят два коллектива из Москвы. Театральная студия «Дети райка» представит зрителям антиутопию, основанную на повести Александры Зайцевой, где ребята сыграют подростков, попавших в альтернативную реальность. Вторая постановка — «Давай бояться вместе» от театральной студии Jam session — основана на реальных событиях и затрагивает тему страха потерять близких. Она была создана после рассказа участницы студии о своем страхе потери дедушки.

После спектаклей эксперты из Московского педагогического государственного университета проведут открытое обсуждение без оценки представленных работ с участниками и зрителями.

Также педагоги театральных коллективов смогут принять участие в презентации книги «Вербатим и подростки», написанной писательницей и актрисой театра Анной Старцевой. Это мероприятие вновь подчеркивает важность искусства театра в воспитании и образовании подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.