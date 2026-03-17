В Чехове открылась выставка о бальном этикете XVIII–XX веков

Выставка «Средь шумного бала, случайно…». Предметы светской жизни русского дворянства» открылась в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» в горокруге Чехов и будет работать до 4 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция развернута в филиале Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». В нее вошли 230 предметов из личных коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Светланы Антоновой и Алексея Васютинского.

Посетителям представили вещи, связанные со светской, публичной и частной жизнью дворянства, аксессуары бального гардероба и предметы интерьера, передающие атмосферу дворянских залов. Экспозицию дополняют портреты исторических личностей, жанровые гравюры XVIII–XIX веков с изображением балов и редкие фотографии конца XIX века.

Среди ключевых экспонатов — коллекция вееров работы мастеров Франции, Англии, Голландии, Китая и России, бальное платье фрейлины царицы Александры Федоровны 1896 года, голубой мужской сюртук с жилетом из белого шелка с золотой вышивкой 1770–1780-х годов и девичий костюм 1830–1840-х годов. Возрастное ограничение — 6+. Подробности опубликованы на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.