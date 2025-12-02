В Чехове 6 декабря откроется выставка «Потомки Пушкина и Гоголя»

6 декабря в усадьбе Лопасня-Зачатьевское, м. о. Чехов, открывается выставка «Потомки Пушкина и Гоголя», приуроченная к 170‑летию со дня рождения Николая Владимировича Быкова — племянника Н. В. Гоголя. Выставка раскрывает переплетение судеб двух великих литературных династий — Пушкиных и Гоголей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В усадьбе Лопасня-Зачатьевское посетители попадают в старинную дворянскую усадьбу второй половины XIX века, где увидят гербы знаменитых династий: Васильчиковых, Ланских, Пушкиных и Гончаровых, обстановку и предметы обихода. Сохранилась старинная усадебная Анно-Зачатьевская церковь, где венчались Мария Александровна Пушкина (внучка поэта, дочь его старшего сына Александра) и Николай Владимирович Быков (племянник Н. В. Гоголя).

Быков внес значительный вклад в сохранение культурного наследия: передал государству многие семейные реликвии Пушкина и Гоголя, впервые опубликовал ряд гоголевских документов и открыл художественную керамическую школу имени Н. В. Гоголя. В семье Быковых трепетно хранили память о двух классиках, сберегая раритетные предметы, связанные с ними.

На выставке будут представлены фотографии семьи Быковых в Васильевке, родовом имении Николая Гоголя, документы, рассказывающие о жизни Николая Быкова, картины и гравюры эпохи, прижизненные издания Н. В. Гоголя, предметы повседневного обихода второй половины XIX — начало XX в из музейных и семейных собраний потомков М. А. Пушкиной и Н. В. Быкова. Часть экспонатов выставляется впервые.

В день открытия выставки, атмосферу дворянской усадьбы наполнят звуки старинного рояля XIX века и концерт ансамбля камерной музыки «Арт-классик». Посетители услышат произведения П. И. Чайковского, М. П. Мусорского, А. С. Даргомыжского, Ф. Шуберта, М. И. Глинки и других композиторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.