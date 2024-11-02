В Чехове 10 ноября откроется выставка авторских кукол и рукоделия

10 ноября в Чехове откроется творческая выставка двух мастериц Виктории Макаренко и Натальи Шевченко. Жители и гости округа смогут ознакомиться с работами рукодельниц, которые создают уникальные изделия, наполненные душевным теплом и креативом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория занимается вышивкой более 10 лет и успела освоить классическую вышивку полным крестом и гобеленовым стежком, а также бисер и другие техники. Ее работы отличаются аккуратностью исполнения и яркостью цветов, что делает каждую вышивку настоящим произведением искусства.

Наталья создает куклы также более 10 лет. В изготовлении игрушек она использует полимерную глину, искусственные и натуральные волосы, кожу, кружево, множество тканей и фурнитуры, что позволяет ей создавать поистине удивительных персонажей. Каждое изделие — уникальный предмет интерьера, который способен украсить дом и создать атмосферу уюта.

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