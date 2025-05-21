В Чехов пройдет международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

23 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова откроется юбилейный XXV международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В преддверии этого значимого события глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с директором музея-усадьбы «Мелихово» Анастасией Журавлевой для обсуждения организационных вопросов и оказания помощи в подготовке территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С 2023 года по поручению нашего губернатора Андрея Воробьева в музее идет полная реконструкция. Сейчас уже к приему гостей полностью готов новый визит-центр. На территории проводится благоустройство прогулочных дорожек, строительство инженерно-технического комплекса, обновление административного здания и флигеля. Завершение текущего этапа реставрационных работ запланировано до конца 2025 года. Неудобства, связанные с реконструкцией, никак не повлияют на атмосферу фестиваля и комфортное пребывание гостей», — отметил Михаил Собакин.

Глава округа также дал поручение МБУ «Чеховское благоустройство» оперативно включиться в работу и помочь сотрудникам музея привести территорию в нормативное состояние — где необходимо подсыпать дорожки, очистить пруд, подстричь кусты, помыть асфальтовое покрытие, покрасить цоколи отдельных зданий.

В рамках юбилейной «Мелиховской весны» запланировано более 30 мероприятий, среди которых спектакли и творческие встречи с известными режиссерами и артистами. Откроет программу Академический Малый драматический театр — «Театр Европы», который представит спектакль «Чайка» по одноименной пьесе А. П. Чехова с режиссурой Льва Додина.

За 9 дней фестиваля зрителей ждет более 20 спектаклей. В программе «Чехов+» будут показаны постановки по произведениям Уильяма Шекспира. Никита Михалков и его Академия кинематографического и театрального искусства представят отдельную специальную программу со спектаклем по произведениям А. П. Чехова и документальным фильмом, снятым к 165-летию писателя.

Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.

Для зрителей вечерних спектаклей будет организован бесплатный трансфер от ж/д и авто станции Чехов в Мелихово и обратно. Расписание доступно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.