В Бронницах запланировано открытие зимнего сезона 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря, в Бронницах на территории парка культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет праздничное мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителей и гостей города Бронницы подготовлена большая праздничная концертная программа, анимационная программа для детей, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все желающие смогут сфотографироваться с зимним волшебником. Также юные бронничане смогут написать письмо Деду Морозу, на территории парка будет работать почта Деда Мороза и все письма уйдут в Великий Устюг, в его вотчину.

Согреться можно будет вкусным и ароматным чаем около теплого очага, который тоже будет размещен на территории парка. Финалом праздника станет зажжение новогодних огней на елке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.