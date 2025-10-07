В Бронницах пройдет конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро»

11 октября в 18-00 и 12 октября в 15-00 в культурно-досуговом центре «Бронницы» пройдет Открытый городской конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро», приуроченный к 150-летию Петра Глебовича Яркова, основателя и руководителя Хора крестьян Бронницкого уезда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всю свою жизнь Петр Глебович добросовестно трудился, посвятил всего себя бескорыстному служению людям. Знали его и как активного селькора и пропагандиста народного творчества, который всей душой любил русскую народную песню. Петра Яркова хорошо знали и ценили многие известные российские деятели. Он был лично знаком с М. Горьким и Л. Толстым, стал автором предисловия к книге известного американского журналиста Альберта Риса Вильямса «Сквозь русскую революцию».

11 октября состоится конкурс, в котором примут участие солисты и ансамбли различных возрастных категорий — от 5 лет до старше 18 лет. По окончании конкурсной программы зрителей порадует Народный хор студентов музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина г. Электросталь.

12 октября пройдут три мастер-класса для преподавателей и старших участников конкурса от членов жюри, а также концерт группы «Странники».

