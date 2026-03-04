В Бронницах 6 марта пройдет концерт к 8 Марта

Праздничный концерт «Для самой любимой», посвященный Международному женскому дню, состоится 6 марта в культурно-досуговом центре «Бронницы». Начало в 17:00, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт станет частью праздничных мероприятий к 8 Марта и объединит артистов города. Организаторы отмечают, что программа посвящена женщинам и призвана создать теплую, эмоциональную атмосферу. Мероприятие также направлено на поддержку и развитие культурной жизни Бронниц.

На сцене выступят Александр Шеховцов, Вячеслав Мишин, Наталья Свеженцева, Андрей Папенков, Галина Рысина, Зуфар Нурулин, Елена Квасова, Михаил Чернухин, Константин Мурадов и Ирина Вишневская. В программе также примет участие хореографический коллектив «Конфетти».

Начало концерта в 17:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.