В Бронницах 18 марта пройдет праздник ко Дню воссоединения Крыма

Праздничное мероприятие ко Дню присоединения Крыма к России состоится 18 марта с 17:00 до 19:00 в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Для жителей и гостей подготовили интерактивные площадки, выставку и творческие акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» организуют интерактивную зону, где участники создадут большое панно в виде контура Крымского полуострова в цветах триколора. Под стеклянным куполом откроется фотовыставка «Крым – это Россия» с пейзажами полуострова и материалами о побратимских связях Бронниц с поселком Фрунзе Сакского района.

Там же пройдет мастер-класс «Открытка другу во Фрунзе» для детей и взрослых. Все созданные открытки направят в Крым.

Гостей также ждут акция «Раскрасим мир яркими цветами» с рисованием мелками на асфальте, раздача ленточек-триколор, исторический блиц «5 фактов о Крыме» и чайная станция с угощениями. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.