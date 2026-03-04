В Бронницах 14 марта выступит Рязанский народный хор

Концерт Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова состоится 14 марта в КДЦ «Бронницы». Программа «Коляды дар» познакомит зрителей с народными обрядами и песенными традициями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене Культурно-досугового центра «Бронницы» артисты представят этнокультурную программу, основанную на древних календарных обрядах. В нее вошли колядные гуляния, весенние заклички, празднование Дня Святой Троицы, обряды сватовства, а также осенние традиции, связанные с урожаем и свадьбами.

В концерте прозвучат хороводные, лирические и шуточные песни. Зрители увидят хореографические композиции и театрализованные сцены, воссоздающие атмосферу народных праздников. Музыкальное сопровождение построено на фольклоре Рязанского края.

Для создания аутентичного звучания коллектив использует традиционные инструменты — гусли, жалейки, окарины и ударные. Начало концерта в 15:00. Билеты доступны в кассе КДЦ и на сайте kdcbron.ru. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.