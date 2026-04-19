Ефимов: более 150 нежилых помещений используется в домах по реновации в ВАО

В Восточном административном округе используются более 150 нежилых помещений для социально-бытовых объектов. Они находятся на первых этажах новых жилых комплексов, возведенных в рамках программы реновации, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация реновации дает возможность не только переселить москвичей в новое жилье, но и формировать современные кварталы с развитой городской средой. Так, первые этажи домов по реновации изначально проектируются нежилыми. Тут появляются социально-бытовые объекты, которые делают жизнь новоселов максимально комфортной. На данный момент в ВАО используется более 150 таких нежилых помещений. Больше всего открыто объектов торговли — свыше 60, пунктов выдачи — около 50, еще примерно 10 объектов бытовых услуг», — прокомментировал Ефимов.

Нежилые помещения на первых этажах новостроек по программе реновации используются в 11 районах ВАО.

Так, в районе Измайлово объекты социально-бытового назначения открылись в 50 помещениях, в районе Северное Измайлово — в 37. Еще 14 помещений используются в районе Перово и 11 — в районе Новогиреево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании новых рабочих мест благодаря программе реновации.