В Большом Серпухове состоялся Всероссийский изобразительный диктант

Пущинская детская художественная школа уже во второй раз стала площадкой для проведения Всероссийского изобразительного диктанта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это самый крупный в России очный конкурс по изобразительному искусству. Его организаторы — центр непрерывного художественного образования ИНО МГПУ совместно с Международным союзом педагогов-художников. Для участия в конкурсе в стенах Пущинской ДХШ им. О. Н. Ряшенцева собрались учащиеся самого разного уровня подготовки.

Возраст конкурсантов — от 10 до 14 лет. В течение трех часов на своих полотнах они раскрывали тематику конкурса — «Дороги, которые мы выбираем».

Работы ребята выполняли в различных техниках (графика, живопись) и жанрах (пейзаж, жанровая композиция, плакат) в соответствии с одной из выбранных тем: «Путешествие по России», «Я в будущем», «Следуй за мечтой». Главной задачей было создать яркий, запоминающийся художественный образ какого-либо события из своей жизни или жизни семьи, родного города или края.

Работы у юных пущинских художников получились абсолютно разными, но в каждой из них — частичка души юного мастера. Теперь слово за жюри, которым предстоит оценить тысячи рисунков из разных уголков страны и выбрать лучшие работы.

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