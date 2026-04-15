В Богородском округе прошел весенний кубок КВН

Весенний кубок КВН прошел 14 апреля в обновленном зале академии творчества в Ногинске. В игре приняли участие молодежные сборные Богородского округа, а зрители поддерживали команды и отметили высокий уровень шуток и актерского мастерства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богородский сезон КВН «Весенний кубок» собрал полный зал. Болельщики активно поддерживали команды, смеялись над миниатюрами и проживали каждую сценку вместе с участниками. Зрители отметили остроту и актуальность шуток, а также уверенную игру на сцене.

Почетным гостем вечера стал депутат Богородского округа, член жюри Павел Волнов.

«…ребята шутят остро, актуально, но при этом очень интеллигентно и по-доброму», — отметил Павел Волнов.

В ходе мероприятия участники и гости также поздравили с юбилеем главу Богородского округа Игоря Сухина. По итогам игры победителем стала команда «Импульс» Подмосковного колледжа «Энергия» из Ногинска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.