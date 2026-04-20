В Богородском округе прошел Пасхальный концерт Морозовского хора

Пасхальный концерт Морозовского хора состоялся 19 апреля в Доме-музее семьи Арсения Морозова в Ногинске. Выступление прошло по благословению митрополита Московского и всея Руси Корнилия и стало первым за многие десятилетия в исторических стенах музея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт приурочили к завершению Пасхальной недели. В Доме-музее вновь прозвучали знаменные распевы и праздничные духовные произведения в исполнении хора при храме пророка Захарии. Ведущим выступил регент храма пророка Захарии и преподобномученицы Евдокии Сергей Овчаров. Перед началом для гостей подготовили исторический и культурологический экскурс, а также разъяснение текстов песнопений, которые традиционно исполняются в унисон.

Арсений Морозов — старообрядец-предприниматель и благотворитель, правнук Саввы Васильевича Морозова. При его участии был создан певческий коллектив, получивший название Морозовский хор. Представители династии Морозовых стояли у истоков развития текстильной промышленности Российской Империи.

Участники встречи также вспомнили, что в этом году исполняется 115 лет со дня памяти последнего регента хора Павла Цветкова. Его могила сохранилась на Глуховском кладбище, где недавно сотрудники музея установили крест рядом с историческим памятником. Среди гостей концерта были дарители, историки, священник отец Сергий, потомок Пелагеи Миловановой Антон Медин, прихожане храма и участники ногинского литературного объединения «Лира».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.