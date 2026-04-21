В Богородском округе пройдет акция «Весенняя перезагрузка»

Программа стартует во вторник и среду в Центральном парке. Во вторник и четверг в 17.00 в павильоне пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с объединением «Танцы Голд» (18+). В среду в 17.00 там же состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры (6+).

В пятницу жители смогут присоединиться к маршрутам в стиле северной ходьбы под руководством профессионального тренера: в 11.00 — в Глуховском парке, в 13.00 — в Центральном (18+).

В субботу в 9.00 в Центральном парке от фонтана «Ангел мира» стартует легкоатлетический забег (6+). В 10.00 в камерном зале пройдет занятие по нейрофитнесу (18+), а на территории парка состоится массовый субботник. С 12.00 в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском начнутся детские игровые и творческие программы (6+).

В этот же день парки «Роща», «Липовая аллея» и Глуховский в 14.00, а Центральный в 10.00 примут участников общеобластного мероприятия «Весенняя перезагрузка» (6+). Гостей ждут интерактивные площадки, концерты, чаепития и экологические мастер-классы. Завершится суббота концертом Анастасии Пахомовой «Старый добрый русский рок» (16+).

В воскресенье в 12.00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский вновь пройдут регулярные игровые и творческие программы для детей (6+). Финалом недели станет концерт «За Победу!» в АРТ-гостиной Центрального парка. Начало в 16.00 (16+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.