В Богородском округе открылась выставка работ активных долголетов

В центр культуры имени Г. В. Калиниченко в Ногинске состоялось открытие выставки работ изостудии «Радуга». Руководитель студии — член союза художников Подмосковья Наталья Воспенникова. На выставке представлены работы Натальи Александровы и ее 17 учеников — участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С открытием выставки художников поздравили директор ГБУСО МО «КЦСОР «Богородский» Ольга Гамага, а также депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова.

Творческие номера всем присутствующим подарили солисты вокального коллектива «Богородские напевы» Лидия Котлякова и Светлана Моновицкая.

Эта выставка уникальна тем, что на ней представлены работы не профессиональных художников, а обычных людей, живущих с нами по соседству, возможно, в одном многоэтажном доме, но искренне любящих искусство и создающих на своих полотнах настоящую красоту! Жизнеутверждающая позиция художников выражена в динамике цвета. Работы снимают напряжение зрителей, вовлекая в мир ярких красок, колоритных пейзажей и натюрмортов.

«Сердечно поздравила наших дорогих долголетов с этим творческим успехом. Их вдохновение, жизнерадостность и активность — залог новых ярких проектов и мероприятий в будущем!» — отметила депутат Ольга Попова.

Выставка будет работать до 19 мая. Вход свободный.

Сама изостудия открылась в декабре 2024 года, всего участников — 29 человек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.