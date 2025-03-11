В Богородском округе определены победители конкурса юных чтецов «Живая классика»

В стенах центра образования «Богородский» подведены итоги муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии приняли участие 54 юных чтеца из общеобразовательных учреждений Богородского округа в возрасте от 10 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

В качестве судей конкурса выступили актеры театра, заслуженные артисты Московской области и Российской Федерации Александр Мишин, Ирина Рыжакова, Михаил Руденко, члены Союза писателей России Наталья Костюкевич, Александра Мазуркевич и Надежда Трусова, педагоги и руководители детских театральных коллективов. Задача перед жюри стояла нелегкая — выбрать лучших из лучших, тех, чьи голоса и сердца сумели достучаться до глубин души.

Победителями конкурса стали Артем Сучков из ЦО № 29; София Стукало из ЦО № 5; Ксения Кузина из ЦО № 8. Именно этим ребятам выпала честь представлять Богородский округ на следующем, региональном этапе конкурса.

«Живая классика» — самый масштабный в России и за рубежом литературный конкурс на русском языке, организованный фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» под патронажем министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.