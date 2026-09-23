В «Благоречье» Наро-Фоминского округа 26 сентября пройдет семейный фестиваль

Семейный фестиваль пройдет 26 сентября в «Благоречье» и на пляже «Горчухино» в Наро-Фоминском округе. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет 26 сентября с 12:00 до 16:00. Для гостей подготовят угощения, мастер-классы и выступления артистов. Среди посетителей разыграют проживание в «Благоречье».

На фестивале откроется выставка скульптур, созданных в рамках IV симпозиума «Моя семья — мой дом». Мастера работают на территории «Благоречья» с 14 сентября. К дню фестиваля экспозиция будет готова полностью.

Работы посвящены семье, дому, теплу и поддержке. Возрастное ограничение фестиваля — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.