В библиотеке Воскресенска провели литературный бенефис Юлиана Семенова

Литературный бенефис «Был уполномочен заявить…», посвященный жизни и творчеству Юлиана Семенова, прошел 14 октября в Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в рамках проекта «Имена и судьбы». Гости познакомились с основными этапами жизни и творчества писателя, сценариста, историка и журналиста Юлиана Семенова, узнали факты из его биографии и посмотрели фрагменты экранизаций его романов.

Книги Семенова и их экранизации остаются востребованными у нескольких поколений читателей и зрителей. Среди популярных произведений — «Семнадцать мгновений весны», «Противостояние», «Экспансия», «Петровка, 38». Телеканалы регулярно показывают фильмы по его сценариям.

Организаторы подготовили встречу с использованием материалов Президентской библиотеки имени Б. Ельцина. Электронные и печатные издания помогли раскрыть исторический контекст произведений писателя. На экране гостям представили архивные документы, фотографии и оцифрованные издания, связанные с его жизнью и творчеством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.