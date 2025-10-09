В библиотеке Королева прошли громкие чтения стихов великих поэтов

В библиотеке Королева прошли громкие чтения, посвященные творчеству двух великих русских поэтов — Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Мероприятие приурочено к их дням рождения, которые мы отмечаем в октябре, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом чтения участники мероприятия сделали специальные упражнения для артикуляции, что позволило им лучше подготовиться к выразительному чтению. Кроме того, они познакомились с необычными скороговорками и разобрали значения всех знаков препинания в текстах.

В уютном читальном зале ребятам рассказали о жизни и творчестве великих поэтов, а затем провели громкие чтения стихов Есенина и Лермонтова, воспевающих природу России и родной край. Эти произведения по-прежнему актуальны и востребованы читателями разного возраста.

Занятие прошло в современном пространстве обновленной библиотеки № 8, где созданы комфортные условия для обучения и творчества. Узнать о предстоящих мероприятиях можно на сайте и на портале Мое Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.