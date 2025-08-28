В библиотеке имени Кедрина города Мытищи прошла презентация книги

Одним из итогов плодотворной работы стало рождение в этом году книги «Мытищи. Художники» — издания, включающее в себя множество работ, посвященных любимому городу.

Заместитель главы городского округа Ольга Сидоркина отметила самоотверженность и преданность искусству работавших над изданием людей, благодаря чему она получилась замечательной и ее хочется смотреть и пересматривать.

«Эта книга — настоящий подарок к юбилею городского округа, — отметила директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова. — Ее издание стало ярким символом единства, творчества и глубокой привязанности к своей малой родине».

Депутат окружного Совета депутатов Виктор Сошин выразил благодарность литераторам и художникам округа за их творчество. Он подчеркнул, что не каждому дано выразить чувство красоты окружающего мира таким глубоким философским взглядом, и выразил гордость за количество талантливых людей, проживающих и творящих в Мытищах.

Программа мероприятия включала в себя исполнение проникновенных романсов и чтение стихов, которые нашли отклик в сердцах присутствующих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.