В библиотеке Черноголовки ожили герои Салтыкова-Щедрина

К 200-летию великого русского сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина в Черноголовской библиотеке открылась необычная выставка иллюстраций «Живописная сатира. От слова к образу», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь можно увидеть, как знакомые со школы персонажи — вечно трудящийся Коняга, хитрый Иудушка Головлев, трусливый Премудрый пискарь — оживают в работах известных художников. Среди них — легендарные Кукрыниксы, чьи иллюстрации давно стали классикой, и другие выдающиеся мастера.

Выставка показывает, как разные поколения художников переводили острое щедринское слово в яркие графические образы. Это уникальная возможность по-новому взглянуть на знакомые сюжеты.

Также представлена литературная фотовыставка Президентской библиотеки, рассказывающая о биографии и творчестве Салтыкова-Щедрина не только как писателя, но и государственного и общественного деятеля.

В библиотеке также проходят различные мероприятия для детей и взрослых, посвященные юбилею писателя. Выставка проходит по адресу: Школьный бульвар, д. 9 и продлится до 28 февраля.

