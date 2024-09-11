В библиотеках Подмосковья работает свыше 700 образовательных курсов и кружков

В новом учебном году в библиотеках Подмосковья заработают более 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Большой популярностью пользуются развивающие занятия для самых маленьких, библио-продленка, языковые курсы и подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На базе библиотек с ребятами занимаются квалифицированные специалисты, а необходимая литература всегда есть под рукой.

Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления «Твори в библиотеке» и «Умней в библиотеке». На портале «МОе Подмосковье» можно выбрать ближайшую библиотеку и посмотреть расписание занятий.

Подмосковные библиотеки предлагают большой выбор курсов по изучению иностранных языков для больших и маленьких посетителей, а также занятия по изучению культуры разных стран.

Так, в городе Видное читателей знакомят со страной восходящего солнца в клубе «Культура Японии» и помогают выучить французский язык. Щелковская библиотека открыла курсы японского языка. В Сергиевом Посаде изучают культуру Китая и китайский язык. На занятия по изучению китайского приглашает и библиотека города Протвино. В Раменском есть разговорный клуб для молодежи, изучающей английский язык, и курсы немецкого языка. Домодедовская библиотека ждет детей на занятиях в театрально-музыкальной студии на иностранных языках «Eleada».

Особое внимание библиотеки уделяют подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке «Территория свободной мысли» проводят тренинг-занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. В муниципальной библиотеке Левобережная в Дубне работает «Школа Гиппократа», где готовят ребят к экзаменам по химии, биологии, русскому языку. В центральной библиотеке Луховиц «Планета знаний» ученикам оказывают помощь в подготовке к ОГЭ по математике — занятия проводятся каждый четверг в 17:00. Библиотека № 1 Одинцово предлагает юным читателям интенсив «Руслит по-взрослому: 3 в 1», куда входит подготовка к итоговому сочинению, ОГЭ, ЕГЭ. В специализированной библиотеке семейного чтения «Очаг» в Электростали для школьников организовали подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по математике от «IT CLUB — центр сертифицированного образования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.