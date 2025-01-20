В библиотеках Подмосковья началась работа проектных лабораторий

В первую рабочую неделю 2025 года Московская губернская библиотека провела серию областных проектных лабораторий на тему «Проработка идей для подачи грантовой заявки». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Лаборатории проводили заместитель директора Московской Губернской универсальной библиотеки, эксперт Президентского фонда культурных инициатив Андрей Лисицкий и эксперт делового клуба «Наследие и экономика», начальник консультационно-аналитического отдела Московского центра музейного развития, член международного совета музеев (ИКОМ) Антон Лагутин.

Площадками стали модернизированная Центральная библиотека Долгопрудного, Центральная городская библиотека им. В. В. Королева в Коломне и Московский областной региональный центр доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Пушкине.

Эксперты поделились полезными ресурсами для разработки грантовых заявок, разобрали реализованные социокультурные проекты из собственной практики, поделились технологиями разработок идей до уровня проекта.

В лабораториях приняли участие сотрудники библиотек и представители различных культурных учреждений Подмосковья. Всего во встречах участвовали более 50 слушателей.

Московская губернская библиотека проводит областные проектные лаборатории от идеи до грантовой заявки с 2020 года. За 4 года более 20 таких проектов библиотек Подмосковья получили финансовую поддержку не только Президентского фонда культурных инициатив, но и грантов молодежных движений «Движение первых» и «Росмолодежь». Среди них «Литературная карта» библиотек Сергиева Посада»; «Ароматы Коломны», «Мячковский лук», «Лажечников и Ко» библиотек Коломны; «Школы блогера-путешественника Дементия Ципулина» библиотеки Луховиц; «Фантастика в чертежах: конструктор будущего Сергея Королева» библиотек Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.