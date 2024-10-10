В библиотеках Лобни прошли мероприятия для детей

Сотрудники лобненской Центральной библиотеки провели ряд мероприятий, направленных на образование детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для школьников в библиотеке организовали занятие студии «Молодой журналист». Ребята познакомились с профессией, узнали, как правильно брать интервью, а также о репортажной и криминальной хрониках.

Также Центральную библиотеку посетили особенные дети из Семейного центра «Дмитровский». Для детей с ОВЗ библиотекари подготовили интерактивную программу «Осень золотая», на которой рассказали о текущем времени года и провели мастер-класс с использованием природных материалов.

В Детской библиотеке прошло мероприятие «Азбука здоровья». На занятии ребята знакомились с книжно-иллюстрированной выставкой «Здоровье — твое богатство». На ней были представлены книги с полезными советами. Дети ответили на вопросы сказочной викторины по ЗОЖ и смастерили тренажер для развития дыхания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.