В библиотечном центре Бронниц проведут косметический ремонт

Библиотеку в Бронницах отремонтируют по проекту инициативного бюджетирования в 2024 году, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Библиотечный центр Бронниц в этом году принял участие в инициативном бюджетировании с проектом «Выполнение работ по ремонту помещений библиотеки».

Проект «Инициативное бюджетирование» осуществляется при активной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из бюджетов разных уровней и на условиях софинансирования.

Главная отличительная особенность инициативного бюджетирования — голосование жителей округа за понравившийся проект. Благодаря поддержке бронничан в Библиотечном центре города 26 августа начнут косметический ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о благоустройстве набережной у Среднего озера в городском округе Власиха.

«Очень важно еще формировать культуру отдыха, чтобы те „прелести“, которые мы с вами собственноручно вытаскивали со дна озера — начиная от покрышек и заканчивая мопедами и автомобилями — больше там не появлялись. Я надеюсь, что будет меняться культура времяпрепровождения в этом прекрасном, живописном месте», — отметил Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком.