В Балашихе закупили костюмы и инструменты для школы искусств № 1

Детская школа искусств № 1 имени Г. В. Свиридова в Балашихе получила 100 хоровых костюмов и новые музыкальные инструменты по просьбам педагогов, родителей и руководства учреждения. Закупку провели в 2026 году в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для старшего хора «Рассвет» школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова закупили 100 костюмов. Инструментальную базу пополнили рояль, два фортепиано, аккордеоны и баян. Обновление продолжило преобразования, начатые по просьбам педагогов, родителей и руководства школы.

Новые инструменты прозвучали на концерте ко Дню матери. Ученики исполнили песни о материнстве и рассказали о женщинах, воспитавших Георгия Свиридова, Александра Скрябина и других великих композиторов. Концерт посвятили благодарности матерям за труд, любовь и заботу о близких.

Мероприятие посетили первый заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, Герой России, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и начальник управления культуры Светлана Шарцева.

«К нам обратилось руководство ДШИ вместе с педагогами и родителями с просьбой помочь приобрести музыкальные инструменты и костюмы — все это было приобретено», — отметил Иван Клещерев.

Заведующий отделом народных инструментов Влатко Николовски, который работает в школе шесть лет, высоко оценил недавно закупленные баяны марки «Тула». Он отметил приятный тембр, хороший разлив звучания и надежную механику инструментов, на которых дети играют с удовольствием.

Школу основали в 1954 году, сегодня в ней учатся более 800 человек. Ее воспитанники неоднократно побеждали в губернаторской программе «Одаренные дети Подмосковья» и получали стипендии «Юные дарования Балашихи». За последние пять лет ученики завоевали награды более чем в 1000 конкурсах. В 2020 году учреждение вошло в десятку лучших школ страны, став призером Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.