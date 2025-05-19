В Балашихе стартовал международный фестиваль «Славянские встречи»

Рекордное число заявок собрал XXX международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи», который стартовал в Балашихе 17 мая. На торжественной церемонии открытия, которая состоялась в детской школе искусств № 1 имени Г.В. Свиридова, участников приветствовала начальник управления культуры администрации города, заслуженный работник культуры Российской Федерации Светлана Шарцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Желаю всем участникам достойно проявить себя на нашем юбилейном конкурсе. Вдохновения вам и высоких результатов! Тридцать лет назад фестиваль был создан ради повышения профессионального мастерства, а также для привлечения внимания к вокальному и инструментальному искусству. Фестиваль несет в себе идеи славянского мира. Мы верим, что они будут жить и крепнуть», — подчеркнула Шарцева.

На открытии фестиваля выступил Московский государственный академический камерный хор во главе с художественным руководителем и дирижером Тимофеем Гольбергом. Также на сцену вышли вокальные, хоровые и инструментальные ансамбли и пианисты с сильными номерами.

В 2025 году в фестивале участвует рекордное число участников из разных городов и стран мира: России, Китая, Сербии и Белоруссии. Организаторы фестиваля зарегистрировали 731 заявку. Об этом «Большой Балашихе» рассказала директор ДШИ № 1 Оксана Каменская.

«В 2024 году поступило 609 заявок, на этот раз мы установили новый рекорд. В течение двух дней, 17 и 18 мая, на сцене школы искусств выступят почти две тысячи детей и около тысячи взрослых. От Московской области участвуют представители 41 города. Впервые к нам приехали вокалисты из китайского Шанхая. Они любят славянскую музыку и прислали нам заявку на участие», — рассказала Оксана Каменская.

Международный фестиваль «Славянские встречи» состоит из трех конкурсов: музыкального, художественного и литературного, который прошел 16 мая в Центральной городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева. Открытие выставки «Славянское древо» и награждение лауреатов конкурса состоится 20 мая в Балашихинской картинной галерее.

«Уже не первый год состою в жюри музыкального конкурса. Замечательный конкурс! Он воспитывает любовь к славянскому искусству, потому что в программе есть обязательное исполнение русских, украинских и белорусских композиторов. Очень много талантливых ребят, удивляет и репертуар, который они выбирают, и то, как они его исполняют», — сказала профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, народная артистка РФ Людмила Иванова.

Фестиваль «Славянские встречи» начался с областного конкурса хоровых и фольклорных коллективов в 1996 году, и уже через два года приобрел международный статус. В конкурсе участвуют учащиеся учебных заведений дополнительного образования, студенты, преподаватели детских музыкальных школ и детских школ искусств.

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