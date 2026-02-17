В Балашихе состоялся областной фестиваль патриотической песни «Звезда Отечества»

Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» прошел 15 февраля в Балашихе, участие приняли более 450 исполнителей из 30 муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Звезда Отечества» прошел на сцене КДЦ «Подмосковные вечера» в Балашихе. В этом году организаторы приняли 318 заявок, из которых 112 участников прошли видеоотбор и выступили в очной конкурсной программе. На сцену вышли 10 хоровых коллективов, 29 ансамблей и 72 солиста в возрасте от 10 до 65 лет.

Победителями фестиваля стали 48 участников, которые получили дипломы лауреатов. Лауреатами I степени признаны семь конкурсантов, среди них детский эстрадный хор «Тутти-Мьюзик» из Коломны, хор русской песни «Напевы России» из Истры, фольклорный ансамбль «Купчиха» из Домодедова, а также солисты Александра Копейкина из Воскресенска, Варвара Дубовикова из Люберец и Владимир Желонкин из Балашихи.

Выступления оценивало профессиональное жюри под председательством декана факультета музыкального искусства МГИК Натальи Ануфриевой. В состав комиссии вошли солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Александр Крузе и наставник телепроектов «Голос» и «Голос. Дети» Илья Викторов.

Все участники получили дипломы, а победителям вручили памятные кубки и сувениры с «Культурным кодом» Балашихи. Фестиваль проводится в 21-й раз и шестой год имеет статус областного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.