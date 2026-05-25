В Балашихе проведут спортивные и культурные программы в парках

Спортивные тренировки, забеги и культурные программы пройдут на этой неделе в парках Балашихи. Жителей приглашают на дыхательную гимнастику, ОФП, скандинавскую ходьбу и семейные интерактивы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес тренировки начнутся в понедельник. В 11:30 состоится дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 15:00 пройдут занятия по весенней ОФП, в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. Все занятия организуют на площадке у стадиона. В среду в 11:00 стартует культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями, в четверг — в 13:00.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 пройдет забег «В закат», в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник и четверг в 11:30 здесь же проведут активную разминку и ОФП. В парке на Солнечной занятия состоятся во вторник и четверг в 10:10 у входной группы.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 организуют скандинавскую ходьбу на площадке у коворкинга. В четверг в 14:00 запланирована скандинавская ходьба, в 15:00 — веселые старты и культурная программа на сцене. В Пестовском парке ОФП пройдет в понедельник, среду и пятницу в 14:00, скандинавская ходьба — во вторник и четверг в 12:00, в субботу — «5 верст» и йога в стиле ФИСМ.

В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» во вторник состоятся беговая тренировка, ОФП и суставная гимнастика с 18:30 до 19:30. В четверг занятия пройдут с 9:00 до 10:00. В воскресенье в 15:00 культурную программу с интерактивом и творческими занятиями проведут в Вишняковском лесопарке. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.