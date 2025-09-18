Арт-Фестиваль «Золотое творчество. Осень — художник вдохновения» в Балашихе собрал 250 участников из 16 городов Подмосковья. Мероприятие прошло 17 сентября во Дворце культуры «Балашиха», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приветственное слово на торжественном открытии областного фестиваля сказал Председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

«Огромная благодарность каждому участнику за неугасающую энергию и творчество!» — отметил Геннадий Попов.

Фестиваль состоял из двух этапов: выставочная и концертная программа. Гости посетили творческие мастер-классы, выставку живописи, декоративно-прикладных и флористических произведений искусства.

«К нам фестиваль «Осень — художник вдохновения» приехали творческие коллективы долголетов из 16 городов Подмосковья. Это гости из Каширы, Шатуры, Люберец, Егорьевска, Коломны и других муниципалитетов, которые продемонстрировали свои способности и творческие работы», — рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова.

Во Дворце культуры работала фото-зона, интерактивная площадка и ярмарка изделий ручной работы. Творческий съезд завершился концертом коллективов и участников программы «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.