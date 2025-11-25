В Балашихе пройдет фестиваль-конкурс исполнителей народной песни

Событие соберет 385 участников из 16 городов Московской области. На конкурсе выступят детские и взрослые вокальные коллективы, солисты и ансамбли.

Оценивать выступления будет профессиональное жюри, возглавит которое Надежда Крыгина - народная артистка России, профессор кафедры «Народное пение» Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, а также эксперт проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Песня - звонкое чудо России» приурочен к 125-летию со дня рождения советской певицы, заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой.

Место проведения: г.о. Балашиха, улица Заречная, 3. Начало фестиваля в 10:30. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.