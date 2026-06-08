В Балашихе подготовили летнюю программу в парках округа

Летнюю спортивную и культурную программу подготовили для жителей Балашихи на этой неделе в городских парках. Тренировки, забеги, занятия по скандинавской ходьбе и интерактивные мероприятия пройдут с понедельника по воскресенье на нескольких площадках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес занятия начнутся в понедельник в 11:30 с суставной гимнастики. Во вторник, среду и четверг в 15:00 на площадке у стадиона запланированы летние тренировки по ОФП. В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 состоится забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник и четверг в 11:30 здесь также пройдут активная разминка и ОФП.

В парке на Солнечной во вторник и четверг в 10:10 у входной группы организуют разминку и общефизическую подготовку. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга проведут занятие по скандинавской ходьбе. В четверг здесь же в 14:00 пройдет скандинавская ходьба, в 15:00 — веселые старты и культурная программа с интерактивом, интеллектуальными заданиями, дискотекой и творческим занятием.

В Пестовском парке по понедельникам и средам в 14:00 запланированы занятия ОФП, во вторник и четверг в 12:00 — скандинавская ходьба. В субботу в 9:00 состоится старт «5 верст», в 10:30 — йога в стиле ФИСМ. В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» во вторник с 18:00 пройдут беговая тренировка, суставная гимнастика и ОФП, в четверг — те же занятия с 9:00. В воскресенье в 15:00 культурная программа с интерактивом и дискотекой состоится в Вишняковском лесопарке. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.