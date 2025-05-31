В Балашихе открылась выставка «Искры радости» художницы с инвалидностью

Жители подмосковной Балашихи и гости региона до 29 июня могут посетить выставку «Искры радости» художницы Екатерины Кашниковой, которая имеет ограниченные возможности здоровья. В экспозиции представлены 40 работ.

Екатерина Кашникова около 20 лет назад оказалась в трудной жизненной ситуации: на пешеходном переходе ее сбила машина. С того времени медики и близкие боролись за ее жизнь. Врачам чудом удалось спасти пациентку, которая в дальнейшем увлеклась живописью и смогла морально восстановиться.

По словам художницы, держать кисть в руках и смешивать краски ей непросто, но сама возможность рисовать дарит ей необыкновенную радость. История Кашниковой — живой пример, как человек может победить над недугом даже в такой сложной ситуации.

Открытие выставки состоялось 31 мая в музее «Картинка», расположенного на улице Пролетарской, 8. Среди работ представлены полотна «Букет в вазе», «Натюрморт со шляпой», серия «Библия» и другие картины.

Полюбоваться картинами художницы и получить от нее свои искорки радости можно до 29 июня. Возрастного ограничения нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.