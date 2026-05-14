В Балашихе определили победителей школьного конкурса «Голос»

Финал дисциплины «Голос» Балашихинской школьной лиги прошел 13 мая во Дворце культуры «Балашиха». Победителем стал хор «Мозаика» школы №5, набравший более 1500 голосов зрителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Второе место заняла солистка Александра Бей из школы №10, бронзу получил хор «Наши голоса» школы №20. Лучших вокалистов определили зрители в зале и участники онлайн-трансляции — они голосовали за понравившиеся номера.

«Особенно приятно видеть, насколько талантлива наша молодежь. Участники не просто исполняли песни — они создавали полноценные творческие номера, которые поддерживал весь зал и зрители онлайн-трансляции», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Он подчеркнул высокий уровень подготовки конкурсантов и поддержку со стороны зрителей.

«Мы долго и упорно готовились к этому финалу: регулярно посещали репетиции, оттачивали вокальные навыки, многократно проработали номер — доводили его до совершенства, уделяя внимание мельчайшим деталям», — рассказали участники хора «Мозаика».

Балашихинская школьная лига реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект объединяет различные направления: военно-патриотическую игру «Зарница 2.0», баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, КВН, танцы, медиа и математические бои.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.