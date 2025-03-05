В Балашихе 13 марта откроется выставка, посвященная 80-летию Победы ВОВ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В картинной галерее Балашихи 13 марта откроется выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На выставке будут представлены уникальные произведения из фондов Балашихинского историко-художественного музея, созданные художниками-фронтовиками:
- Леонидом Стилем — его работы «Высота», «Безымянная высота», портреты Героев Советского Союза.
- Михаилом Аникеевым — его картины показывают солдат не как безликих героев, а как живых людей с их страхами, надеждами и мечтами.
Иваном Пензовым — портреты маршала Чуйкова и других героев войны.
Также в экспозиции:
- Графические работы Льва Дурасова и Ярослава Титова, рассказывающие о буднях советского народа и ужасах фашизма.
- Масштабный полиптих «22 июня 1941» Евгения Дацко, визуализирующий первый день войны.
- Коллажи, посвященные подвигу блокадного Ленинграда, эвакуации сокровищ Эрмитажа и Русского музея.
- Современные работы, посвященные специальной военной операции, от художников Рины Гри, Игоря Кузнецова и фотографов Павла Волкова, Дмитрия Неумоина.
Эта выставка — не просто собрание картин, это живая память о героизме, мужестве и человечности. Она заставляет задуматься о ценности жизни, любви к Родине и о том, как важно помнить тех, кто защищал наше право на жизнь.
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