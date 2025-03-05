В Балашихе 13 марта откроется выставка, посвященная 80-летию Победы ВОВ

На выставке будут представлены уникальные произведения из фондов Балашихинского историко-художественного музея, созданные художниками-фронтовиками:

Леонидом Стилем — его работы «Высота», «Безымянная высота», портреты Героев Советского Союза.

Михаилом Аникеевым — его картины показывают солдат не как безликих героев, а как живых людей с их страхами, надеждами и мечтами.

Иваном Пензовым — портреты маршала Чуйкова и других героев войны.

Также в экспозиции:

Графические работы Льва Дурасова и Ярослава Титова, рассказывающие о буднях советского народа и ужасах фашизма.

Масштабный полиптих «22 июня 1941» Евгения Дацко, визуализирующий первый день войны.

Коллажи, посвященные подвигу блокадного Ленинграда, эвакуации сокровищ Эрмитажа и Русского музея.

Современные работы, посвященные специальной военной операции, от художников Рины Гри, Игоря Кузнецова и фотографов Павла Волкова, Дмитрия Неумоина.

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