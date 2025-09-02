В арт-галерее ивантеевской библиотеки открылась выставка, приуроченная ко Дню города

В преддверии Дня города Ивантеевки, который в этом году отмечается 13 сентября, арт-галерея ивантеевской библиотеки имени И. Ф. Горбунова распахнула свои двери для особенной выставки, способной подарить незабываемые впечатления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители и гости Ивантеевки и всего округа Пушкинский получили уникальную возможность окунуться в атмосферу родного города, запечатленную на полотнах талантливой художницы Елены Алейниковой.

Выставка живописи и графики под названием «Пешком по Ивантеевке» — это настоящее признание в любви к родному краю. Елена Алейникова с удивительной теплотой и мастерством запечатлела на своих работах самые живописные уголки Ивантеевки, открывая их для зрителя глазами истинного ценителя красоты. Каждый мазок кисти, каждая линия карандаша наполнены любовью к городу, его истории и неповторимой атмосфере.

Прогуливаясь по залам арт-галереи, каждый сможет почувствовать ту самую красоту и вдохновение, которые Елена Алейникова вложила в свои произведения.

Особую ценность выставке придаёт экскурсия, запланированная в День города, 13 сентября. Начало экскурсии в 11.00. Это прекрасный шанс не только насладиться произведениями искусства, но и узнать больше о том, что вдохновляло художницу, о каждом уголке Ивантеевки, запечатленном на холсте.

На экскурсию, как и на саму выставку, вход свободный, без возрастных ограничений. Адрес арт-галереи Ивантеевской библиотеки: г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.