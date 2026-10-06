В «Архангельском» откроют выставку «Сюжеты и символы. Герои Эллады»

Выставка «Сюжеты и символы. Герои Эллады» откроется 15 октября в Храме-усыпальнице (Колоннаде) музея-заповедника «Архангельское». Она представит более 160 предметов из музейного собрания, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Сюжеты и символы. Герои Эллады» завершит первый в истории музея-заповедника «Архангельское» цикл из четырех показов о мифологических сюжетах, символах и образах в пространстве усадьбы. В экспозицию войдут более 160 предметов из собрания музея: фарфор, графика, живопись, скульптура, редкие книги и слепки.

Героями в мифах называли смертных детей или потомков божеств. Древнегреческое слово «герой» имело несколько значений: мощный, сильный, благородный, величественный, воин, господин.

Персей, Мелеагр, Одиссей, Ахилл, Тесей, Ясон, Орфей, Кастор и Полидевк занимали особое место в мифологии, искусстве и жизни древних греков. Их деяния отражали идеалы древнего мира, представления о справедливости и борьбе с чудовищами и враждебными силами. Герои служили образцами для подражания и идеалами физической красоты. О них слагали предания и поэмы, их именами называли созвездия. Выражения из мифов стали частью культурного кода, а истории вдохновляют и сегодня.

Особое место занимает Геракл — величайший из героев, воплотивший все грани героизма, преодолевший смерть и ставший олимпийским божеством.

Образы героев широко представлены в дворцовой и усадебной культуре: в парковой и интерьерной скульптуре, живописи, графике, предметах убранства покоев и эпосах книжных собраний.

Выставка будет работать по 17 января 2027 года. Возрастное ограничение — 12+. Подробнее о событиях музея — на официальном сайте.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.