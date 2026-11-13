В Апрелевке представили этномузыкальный перформанс о Сергее Есенине

В постановке «Я — рубаха парень» стихи Сергея Есенина объединили с современным этническим звучанием, фолк-аранжировками, светом и визуальными эффектами. Выбор этнического направления связан с образами Руси в поэзии Есенина.

Автор и вдохновитель проекта — Лидия Алехина. За этот перформанс она получила стипендию губернатора Московской области Андрея Воробьева в номинации «Молодой талантливый автор».

«Есенинские строки вызывают у меня особые чувства. Это пронзительная поэзия — зовущая, ни на что не похожая. Похожие эмоции у меня от пения китов — поэтому в перформансе и появился номер с «голосом» кита», — рассказала Лидия.

Впервые этот номер прозвучал в исполнении фолк-студии «Утица», которой она тогда руководила. Проект обращает внимание на глубину поэзии Есенина и связь с родной культурой.

Фото — Андрея Андрюшко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.