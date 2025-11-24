сегодня в 18:10

В 85 лет скончался музыкант группы ABBA Ян Клинг

Музыкант Ян Клинг, сыгравший вступление к композиции Fernando шведской группы ABBA на флейте, скончался в 85 лет. Об этом газете Aftonbladet рассказал его сын Маттиас Клинг, сообщает ТАСС .

О смерти музыканта стало известно 23 ноября. Мало кто знал флейтиста. Однако он был вовлечен «во многое», отметил Маттиас Клинг.

Сын умершего добавил, что ABBA нередко звала мужчину для записи композиций. Он играл на саксофоне и флейте в альбомах Voulez-Vous, Arrival, The Visitors и Super Trouper.

ABBA — известный музыкальный коллектив из Швеции. Группа появилась в 1972 году и распалась в 1982 году.

Самые популярные треки группы — Happy New Year, Mamma Mia и Dancing Queen. Еще ABBA в 1974 году заняла первое место на музыкальном конкурсе «Евровидение».

