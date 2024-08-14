В 60 парках Подмосковья пройдет мероприятие «Радио «Ретропарк»

17 августа в парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Радио «Ретропарк». Для гостей подготовили программу, которая включает концерты, кинопоказы, дискотеки и многое другое, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке «Сестрорецкий», г. о. Клин, для посетителей подготовили музыкальный квиз «Музыка прошлых лет» и выставку советских плакатов. Украшением праздника станет концерт театра исторического танца «Реверанс».

В парке «Дулевский», Орехово-Зуевский г. о., все желающие смогут принять участие в квартирнике «Открытый микрофон» и посетить ретроигротеку. В завершении мероприятия откроется танцевальная площадка «Буги-Вуги» и состоится выступление вокально-инструментального ансамбля «Электра».

Парк «200 лет Егорьевску» организует для посетителей выставку вещей советской эпохи и мастер-класс «Советские красотки», в котором гости перенесутся в салон красоты в стиле 90-х гг. Также в парке будут организованы дворовые игры прошлых лет: «Резиночка», «Классики», «Колечко-колечко» и другие.

В центральном парке, Богородский г. о., во время праздника откроются зона обмена домашними растениями и «Барахолка». Помимо этого, пройдут конкурсы ретрокостюмов и «Караоке по-русски».

В парке культуры и отдыха «Свердловский», г. о. Лосино-Петровский, подготовили выставку работ художницы Ольги Пашкиной и мастер-класс по изготовлению роз из старых газет. На сцене в это время выступит вокальный коллектив «Ассоль» с программой «Стиляги». Завершится вечерняя программа выступлением кавер-группы «Фарцовщики».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.