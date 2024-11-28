1 декабря в парках Подольска Дед Мороз и Снегурочка откроют зимний сезон

В Подольске 1 декабря в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, в сквере ДК «Машиностроитель» напротив парка «Дубрава» и в Детском парке состоится насыщенная праздничная программа, посвященная открытию зимнего сезона. В ней примут участие Дед Мороз и Снегурочка и другие сказочные персонажи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке Талалихина состоится выступление на льду фигуристов и спортсменов, проведут ледяные мастер-классы. Торжественно откроют каток и разыграют 20 семейных билетов, выиграть их можно будет в лотерею и один раз посетить каток компанией от 1 до 5 человек до конца декабря. Детям предложат принять участие в играх, проведут снежные конкурсы, новогодний маркет «Бочка», дискотеку. В финале праздника состоится зажжение ёлки с участием главных героев Нового года Деда Мороза и Снегурочки.

В Детском парке культуры и отдыха на Весенней в Климовске праздник начнётся в 11:30. В центральной части парка проведут игры для детей. На площадке для мероприятий пройдёт концертно-развлекательная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В пункте проката откроют почту Деда Мороза и проведут мастер-класс «Зимний пейзаж». В центральной части парка сказочные персонажи проведут акцию «Тёплые объятия» и можно будет купить сувениры на ярмарке.

В парке «Дубрава» открытие зимнего сезона проведут в сквере ДК «Машиностроитель». В программе детская игровая программа и концерт «Зима пришла».

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