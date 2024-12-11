В 200 библиотеках Подмосковья есть доступ к ресурсам президентской библиотеки

200 библиотек Московской области имеют возможность предоставить своим читателям доступ к ресурсам президентской библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Президентская библиотека имеет статус национальной библиотеки России. Это общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр.

Документы в Президентской библиотеке собраны в коллекции, наиболее важной из которых является коллекция, относящаяся к Конституции. В коллекции представлены тексты конституций российского государства различных исторических эпох — первой конституции РСФСР 1918 г., трех конституций СССР (1924, 1936 и 1977 гг.), конституций РСФСР 1925, 1937 и 1978 гг., Конституции РФ 1993 года, действующей Конституции РФ, а также оригинальные тексты и издания действующих конституций отдельных субъектов РФ.

Кроме того, в этой коллекции имеются уникальные документы, исследования, публицистика, мемуары, видеоматериалы, относящиеся к работе над проектом Конституции 1993 года. Сюда вошло 109 документов, цифровые копии которых были предоставлены архивом президента РФ, Конституционным судом РФ, библиотекой администрации президента РФ и из частного собрания.

На сайте президентской библиотеки можно побывать на виртуальной экскурсии и увидеть Инаугурационное издание Конституции РФ. Это специально изготовленный единственный экземпляр Конституции, который постоянно хранится в библиотеке администрации президента в Кремле и используется только во время торжественной церемонии вступления в должность главы государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.